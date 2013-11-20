В Петербурге суд не поверил горожанке, которая отправила "в подарок" 120 пачек карамели в Израиль

Стоимость отправляемого товара составляла почти 100 тыс. рублей.

Суд Петербурга рассмотрел иск Татьяны Есинской к Пулковской таможне. Об этом в четверг, 5 мая, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По словам Есинской, она отправила 120 пачек карамели "в подарок для членов семьи" в Израиль. Сотрудники Пулковской таможни посчитали, что продукция не относится к товаром для личного пользования, и оштрафовали женищну на 152 тыс. рублей. Отмечается, что в декларации было указано 32 единицы товара. Подсудимая объяснила, что это была невнимательность или сбой системы. Стоимость отправляемого товара составляла почти 100 тыс. рублей.

Суд оставил иск без удовлетворения, при этом уменьшил административный штраф до 76 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за оскорбления в личных сообщениях в соцсети. Истец просил взыскать с ответчика 10 тысяч рублей за оскорбления в личных сообщениях в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Piter.tv

