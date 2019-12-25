Каждое воскресенье в Румянцевском саду будут проходить концерты

С 30 мая каждое воскресенье в Румянцевском саду будут выступать духовые оркестры, народно-инструментальные и джазовые коллективы. Об этом сообщила пресс-служба Василеостровского района.
"Музыкальный салон в Румянцевском саду" будет проходить каждое воскресенье до 12 сентября на площадке перед Музыкальном павильоном в 14:00.
В XIX веке в павильоне регулярно проходили концерты, но в середине XX века его закрыли. Районная администрация возобновила традицию в 2009 года. Музыкальный павильон представляет собой открытую эстраду на высоком гранитном цоколе.
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Фото: citywalls.ru
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