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В Петербурге спрос на новостройки увеличился на 29% во втором квартале 2023 года
Сегодня, 20:01
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В Петербурге спрос на новостройки увеличился на 29% во втором квартале 2023 года

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В среднем, цена за "квадрат" квартир "масс-маркета" составляет 216 тыс. рублей.

Спрос на новостройки вырос в Петербурге на 29% во втором квартале 2023-го относительно первого квартала. Об этом рассказали аналитики центра "Петербургская недвижимость", который входит в Setl Group.

5,8 тыс. сделок было заключено за июнь в Петербургской агломерации. Рынок восстанавливается с февраля этого года, сообщила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра "Петербургская недвижимость". 

В среднем, цена за "квадрат" квартир "масс-маркета" составляет 216 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: за полгода в Петербурге ввели более 1 млн 775 тысяч "квадратов" жилья.

Фото: Piter.TV

Теги: новостройки, покупка жилья
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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