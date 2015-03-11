В Петербурге спрос на новостройки увеличился на 29% во втором квартале 2023 года

В среднем, цена за "квадрат" квартир "масс-маркета" составляет 216 тыс. рублей.

Спрос на новостройки вырос в Петербурге на 29% во втором квартале 2023-го относительно первого квартала. Об этом рассказали аналитики центра "Петербургская недвижимость", который входит в Setl Group.

5,8 тыс. сделок было заключено за июнь в Петербургской агломерации. Рынок восстанавливается с февраля этого года, сообщила Ольга Трошева, директор Консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

В среднем, цена за "квадрат" квартир "масс-маркета" составляет 216 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: за полгода в Петербурге ввели более 1 млн 775 тысяч "квадратов" жилья.

Фото: Piter.TV