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Более 4,5 тыс. семей из Петербурга получили выплаты на приобретение жилья
Сегодня, 18:40
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Более 4,5 тыс. семей из Петербурга получили выплаты на приобретение жилья

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С начала года выдано рекордное количество свидетельств на общую сумму 18,6 млрд рублей.

В 2023 году социальные выплаты на покупку жилья получили 4756 петербургских семей. Об этом сообщили в пресс-службе  Жилищного комитета города 22 декабря.

Выдано рекордное количество свидетельств на общую сумму 18,6 млрд рублей. Более половины из них уже реализованы.

Отметим, что реализовать свидетельство получится в период от 7 до 12 месяцев в зависимости от категории, благодаря чему семьи могут рассмотреть несколько вариантов и выбрать самый подходящий. 

Больше всего выплат – свыше 1,5 тыс. – выдано в категории "расселение коммунальных квартир". Порядка 1 тыс. свидетельств получили молодые семьи, и столько же – в категории многодетных семей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге утвердили список претендентов на получение социальных выплат для молодых семей в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". В перечень вошли 52 семьи.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: покупка жилья, социальные выплаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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