Доля студий площадью менее 23 кв.м спб выросла в петербургских новостройках

Среди застройщиков ЖК премиум-класса наблюдается отказ от включения студий в проекты, предпочитая строить их в апарт-отелях бизнес-класса.

Доля небольших студий в новостройках Петербурга выросла на 40% с 2020 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные компании City Solutions.

Тенденция к студиям, не превышающим 23 кв.м., становится всё более заметной, часто они напоминают гостиничные номера. С 2015 по 2020 год доля таких студий составляла лишь 15%.

Среди застройщиков ЖК премиум-класса наблюдается отказ от включения студий в проекты, предпочитая строить их в апарт-отелях бизнес-класса. Около 15% строящихся жилых комплексов в Петербурге и Ленобласти не предлагают студии в своём ассортименте.

Ранее мы сообщили о том, что продажи квартир в новостройках Петербурга выросли на 50%.

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