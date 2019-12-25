В Петербурге создали препарат для очистки почв и водоемов от нефтепродуктов

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали специальный препарат, который очищает почвы и водоемы от загрязнений нефтяными продуктами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу университета.
По словам специалистов, разработанный ими препарат достаточно прост в применении и не требует никакой предварительной подготовки. Биопрепарат показал отличные результаты разложения нефтепродуктов как в воде, так и в почве.
Новинку уже протестировали при очищении водоема, загрязненного авиационным топливом, в поселке "Савватия" в Архангельской области. Спустя 20 дней эффективность очистки с помощью спецсредства достигла 99,2%.
Испытания также проводились на территориях различных предприятий, в том числе и на ПАО "Сургутнефтегаз". Однако особое значение разработка имеет для северных территорий России. В будущем на основе препарата создадут средства для применения в арктических условиях.
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Фото: pixabay.com
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