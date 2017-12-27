В Петербурге создадут резервный запас инсулина

Медикаменты будут продавать горожанам, когда они закончатся в аптеках.

В Петербурге для больных сахарным диабетом создадут резервный запас лекарственных средств. Об этом сообщил комитет по законодательству городского парламента в пятницу, 30 марта.

По официальным данным, в Северной столице сахарным диабетом болеют более 155 тысяч человек. Правительство Петербурга установит перечень необходимых лекарственных препаратов для них. Медикаменты будут продавать горожанам, когда они закончатся в аптеках. Кроме того, Смольный назначит уполномоченный орган, ответствененный за создание и ведение списка всех болеющих сахарным диабетом.

Это позволит планировать закупку лекарственных препаратов и понять, какая же картина в городе с заболевающими диабетом. Речь идёт об информировании и просвещении людей о заболевании. Это разгрузит и без того загруженную систему здравоохранения и поможет просветить граждан о том, как действовать в той или иной ситуации.

Денис Четырбок, депутат ЗакСа.

Однако, в Комитете по здравоохранению сообщили, что регистр больных в городе уже ведется. В нем числится более 145 тысяч человек. 36 тысяч человек находятся на инсулиновом лечении. В ведомстве также ответили, что город не испытывает недостатка в информировании населения о заболевании: