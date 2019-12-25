Премьеру посетили исполнители главных ролей Иван Мулин, Анастасия Евграфова и Виталийс Семёновс.

2 апреля в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge в Петербурге состоялся закрытый показ фильма "Будь моим Кириллом". Премьеру посетили исполнители главных ролей Иван Мулин, Анастасия Евграфова и Виталийс Семёновс.

Гостями мероприятия стали актеры театра и кино Полина Сидихина, Екатерина Ковальчук, Виктор Бычков, Людмила Ширяева; представители танцевальной среды – балерина Михайловского театра Ирина Кошелева, хореограф Илья Живой; стилист Софья Вартанян, а также президент Федерации рестораторов и отельеров Леонид Гарбар.

В основе фильма история неуверенной в себе девушки Саши. Она врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, а он всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Всю правду знает муж сестры Паша, однако ему не до чужих проблем – у него с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.

Романтическая комедия выходит в широкий прокат 8 апреля. Ранее мы публиковали интервью с Иваном Мулиным.

Фото: пресс-служба ТНТ