Актер из фильма "Будь моим Кириллом" Иван Мулин – о своей роли, отношении к чайлдфри и мечтах о семье и детях

8 апреля в российский прокат выходит романтическая комедия Аллы Елисеевой "Будь моим Кириллом". Это история неуверенной в себе девушки Саши, которая врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, а он – всего лишь ее тренер по бегу.

Роль самовлюбленного спортсмена сыграл Иван Мулин ("Молодежка", "Перевал Дятлова"). Вслед за хоккеем и лыжами актеру пришлось освоить беговые дисциплины.

Иван, занимались ли вы когда-нибудь бегом профессионально?

- Нет, профессиональным бегом я не занимался, бегал максимум "пятнашку" (15 км) и участвовал в забегах на дистанции от 10 до 12 км. Когда режиссер Алла Елисеева предложила мне роль тренера по бегу, я сразу спросил: "Научите ли меня бегать правильно, как настоящий спортсмен?". Мне ответили "да", и перед съемками я посещал беговые тренировки.

Сценарист и креативный продюсер фильма Анна Макаренкова призналась, что для нее "Будь моим Кириллом" – очень личная история, которая во многом отражает ее отношения с окружающим миром. Какие точки соприкосновения с этой историей есть у вас?

- Я бы не сказал, что для меня это личная история. Кирилл – отличный парень, точнее, он мог быть отличным парнем, если бы не был таким законченным нарциссом. Но у него есть и положительные качества. Например, Кирилл всегда готов помочь, отзывчив к просьбам. Но он не чуткий, чуткость подавляется его космическим нарциссизмом, с которым он и не пытается бороться.

Как вы относитесь к давлению со стороны родителей на детей по поводу свадьбы? Что делать в таком случае?

- Я считаю, это говорит о собственнических чувствах родителей. У тебя должна быть какая-то эгоцентричная потребность, чтобы ты мог считать себя вправе решать за своего ребенка. В будущем ошибки родителей сами их настигнут.

Как вы считаете, почему в современном мире люди поздно заводят семьи, а некоторые и вовсе чайлдфри? Как вы относитесь к этим тенденциям?

- Мне кажется, люди поздно заводят семьи и обзаводятся детьми из-за расширения инфополя. Оно огромное, в нем можно заниматься чем угодно. Раньше, в советскую эпоху, обретение семьи было в первую очередь способом выжить, да и шло все по накатанной. Сейчас люди могут наблюдать за тем, как живут другие. Много разных комбинаций, которые выведут тебя непонятно в какую сторону.

Я считаю, это нормально, в этом нет никакой эволюционной проблемы. В чем проблема? В том, что мы вымрем? Да планете только лучше будет, если честно.

Планируете ли вы заводить семью и детей? Влияет ли актерская карьера на эти планы?

- Да, я очень хочу завести семью. Это лучшее, что может произойти. Но я хотел бы любимую семью, когда детей рожают не потому, что все вокруг рожают, а чтобы хорошо было и ребенку, и родителям. Но, естественно, любимая семья с детьми – это огромный труд, и к нему нужно быть готовым, чтобы потом не было грустно.

Актерская карьера никак не влияет на семью. Можно получать 15 тысяч, жениться и родить ребенка, или быть знаменитым – и сделать то же самое. Сейчас не стоит выбора – карьера или семья. Разве что у девушки – беременность все-таки длится целых девять месяцев. Но лично у меня нет никаких пунктов на эту тему.

Фото: кадры из трейлера

Видео: YouTube / iVideos