Премьера детектива о спасении людей "Переговорщик" пройдет 3 ноября в онлайн-кинотеатре KION

Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров.

В онлайн-кинотеатре KION 3 ноября состоится премьера остросюжетного детектива "Переговорщик". Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров. Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, а одним из автором сценария и продюсером — Олег Маловичко ("Хрустальный", "Нулевой пациент").

Александр Максимов (Кирилл Пирогов) – лучший в стране переговорщик и блестящий психолог. За много лет в профессии Максимов выработал уникальный метод ведения переговоров. Но это не спасло его от трагедии – девять лет назад при освобождении заложников в школе погибли невинные люди, в том числе его дочь. Съедаемый чувством вины, Максимов ушел со службы, оставил семью - жену (Лянка Грыу) и сына (Петр Натаров), друзей, порвал все связи - о нем буквально ничего не было слышно.

Максимов живет отшельником, работает в центре психологический помощи по телефону - и каждый день находится на грани увольнения. Несмотря на высокую результативность, он часто нарушает официальный протокол и вызывает гнев начальства.

История стартует с неожиданной находки: на лобовом стекле автомобиля Максимова кто-то оставляет записку, напоминающую о событиях 9-летней давности. Кто-то втягивает Максимова в опасную игру и заставляет "проснуться". Кто-то бросает ему новый вызов…

Роли в сериале исполнили Кирилл Пирогов, Владимир Мишуков, Лянка Грыу, Вильма Кутавичюте, Виталий Коваленко, Петр Натаров, Нино Нинидзе, Максим Белбородов, Юрий Цурилло, Александр Клюквин, Маруся Зыкова, Алексей Кирсанов и другие российские актеры.

Фото: предоставлено организатором