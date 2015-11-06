В Петербурге собрали более 60 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Помощь продолжает поступать.

В Петербурге для жителей ЛНР и ДНР собрали более 60 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

И эта помощь продолжает поступать. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Центр международных гуманитарных связей на Варшавской улице. Там было подготовлено пордка 30 тонн гуманитарной помощи. Груз в ближайшее время направят в Белгородскую область.

Ранее мы сообщали, что в супермаркетах PRISMA полки опустели за день до закрытия.

Фото: пресс-служба Смольного