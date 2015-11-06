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В Петербурге собрали более 60 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР
Сегодня, 11:18
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге собрали более 60 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

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Помощь продолжает поступать.

В Петербурге для жителей ЛНР и ДНР собрали более 60 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

И эта помощь продолжает поступать. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Центр международных гуманитарных связей на Варшавской улице. Там было подготовлено пордка 30 тонн гуманитарной помощи. Груз в ближайшее время направят в Белгородскую область.

Ранее мы сообщали, что в супермаркетах PRISMA полки опустели за день до закрытия. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: александр беглов, гуманитарная помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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