В Петербурге собрали более 60 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

В Петербурге для жителей ЛНР и ДНР собрали более 60 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
И эта помощь продолжает поступать.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Центр международных гуманитарных связей на Варшавской улице. Там было подготовлено пордка 30 тонн гуманитарной помощи. Груз в ближайшее время направят в Белгородскую область.
Ранее мы сообщали, что в супермаркетах PRISMA полки опустели за день до закрытия.
Фото: пресс-служба Смольного
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