В Петербурге собрали больше 15 тысяч кубометров снега

С 30 ноября по 4 декабря на снегоплавильные и стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты доставили более 13 тысяч кубометров снега.

На прошлой неделе выпало более 16 сантиметров снега. За минувшую неделю с городских улиц вывезли 15 тысяч кубометров снега. Его собирали дворники, которые отработали 8,7 тысячи смен, и машины за 7,5 тысячи смен.

На стационарные снегоплавильные пункты (ССП) и стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты (СИСП) Водоканала с начала снежного сезона доставили 13 261 кубометр снега. Этот объем собрали с улиц с 30 ноября по 4 декабря.

Больше всего снега и льда на плавку привезли в ССП на Кушелевской дороге. Тут приняли 1,9 тысячи кубометров. Самым популярный СИСП расположен в Кронштадте улице Адмирала Грейга. Сюда привезли 1,5 тысячи кубометров снега.

Комплексное использование СИСП и ССП позволяет увеличить объем утилизируемого снега и значительно уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Снегоплавильные и снегоприемные пункты Водоканала работают в круглосуточном режиме. Департамента информации и общественных связей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В текущем зимнем сезона в Северной столице будет работать 11 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов. Их общая производительность – около 101,5 тысяч кубометров снега в сутки.