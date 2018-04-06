Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 17:09
0
Shdaria
189
Код вставки плеера

Петербуржцы попали под борьбу снега с дождем

0
 
 

В Петербурге во второй половине дня повалил снег с дождем.

В Санкт-Петербург 6 апреля неожиданно накрыла метель со снегом и дождем. Жители города спасаются под зонтами, капюшонами, правда, это не совсем помогает. Читатели Piter.tv прислали видеозапись, на котором видно как весна борется с зимой. 

На кадрах видео заметно, как зонты с большим трудом выдерживают сегодняшнюю погоду. Однако, в меньшей степени повезло людям, которые в капюшонах или вовсе без головного убора. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что главный синоптик Петербурга рассказал чего ожидать от погоды весной и летом.

Видео: Piter.tv

Теги: метель в спб , новости петербург , новости спб , погода 6 апреля спб , погода спб , снег в спб , снег с дождем
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5