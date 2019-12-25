В понедельник в Петербурге пройдет снег с дождем

Температура воздуха днем составит плюс 2-4 градусов.

В понедельник, 6 апреля, в Петербурге будет облачная погода. Днем в городе на Неве ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью опускалась до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2-4 градусов. Ветер подует с южного направления со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление 6 апреля будет мало меняться.

Ранее мы писали, что петербуржцы поймали в объектив редкий вид облаков.

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