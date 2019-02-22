В районе проспекта Обуховской обороны выловили пакеты с человеческими останками

Останки обнаружили в Неве в районе дома №38.

В четверг, 15 октября, в Петербурге снова выловили пакеты с частями человеческого тела. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственный источник.

Около двух часов дня к дому №38 по проспекту Обуховской обороны прибыла следственно-оперативная группа. Для поиска оставшихся частей тела было решено привлечь водолазов. Предполагается, что останки принадлежат убитому мужчине, чьи части тела ранее были найдены 21 сентября в реке Екатерингофке и 29 сентября у Лахта центра.

Петербуржца, обвиняемого в убийстве знакомого, заключили под стражу до 9 декабря. Подозреваемый признал вину.

Ранее мы писали, что в Петербурге обнаружили расчлененные человеческие останки.

Фото: Piter.TV