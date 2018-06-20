На 11-ой Красноармейской снесли "Красный пекарь", выпускавший блокадный хлеб во времена ВОВ

Петербуржцы вспомнили вкус того самого сухпайка, выдаваемого горожанам во время блокады.

В Адмиралтейском районе Петербурга в минувшее воскресенье снесли здание бывшего завода "Красный пекарь". Фабрика снабжала хлебобулочными изделиями жителей блокадного Ленинграда. Теперь на месте разрушенного объекта появится новый жилой комплекс.

Старожилы города отмечают, что именно на "Красном пекаре", который располагается на 11-ой Красноармейской улице, выпекали блокадный хлеб, который после фасовали на сухпайки. Разработкой рецептуры также занимались специалисты предприятия. Производство работало в течение всей блокады.

В социальных сетях жители выразили недовольство тем фактом,что чиновники разрешили демонтаж завода, который имел важную историческую ценность для города. Некоторые отметили, что все еще помнят вкус того хлеба.

Со стороны 10-й Красноармейской был магазинчик, где хлеб продавали прямо из печи, горячий-горячий. Пока из школы до дома дойдешь, то половины батона уже нет комментируют петербуржцы

Отметим, что застройщиками уже выбрано название будущего жилого комплекса - "Болконский". Дом будет сдан в эксплуатацию в конце 2021 года. Стоимость однокомнатной квартиры будет начинаться до девяти миллионов рублей.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб