В Петербурге этим утром произошло три аварии с участием автобусов

ДТП стали причинами пробок на дорогах, рассказали очевидцы.

Сегодня утром, 24 августа, в Петербурге произошло три аварии с участием автобусов. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" и прикрепили фото случившегося.

На улице Маршала Захарова дорогу не поделили автомобиль и автобус. Транспортные средства столкнулись у дома № 62. Информации о пострадавших нет.

На проспекте Народного Ополчения "поцеловались" сразу два автобуса. Общественный транспорт столкнулся на левой полосе дороги. Из-за ДТП на участке дороги образовался затор.

На Таллинском шоссе иномарка Volvo влетела в лазурный автобус. Удар был "больным" для машины, рассказали горожане. На месте аварии образовалась пробка.

Ранее на Piter.tv: в Удельном парке самокатчик сбил годовалого ребенка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург