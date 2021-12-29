В Петербурге умер ветеран Михаил Зорин, о подвигах которого сняли фильм

Он героически сражался на Невском пятачке во время обороны Ленинграда.

В воскресенье, 20 февраля, в возрасте 98 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Михаил Зорин. Об этом сообщила пресс-служба исторического парка "Россия – Моя история".

Причина смерти Михаила Петровича не раскрывается. В начале войны он записался добровольцем на фронт, прибавив себе 1 год. Он был связистом первого состава легендарного 330-го стрелкового полка, героически сражавшегося на Невском пятачке во время обороны Ленинграда. В феврале 1942 года был тяжело ранен в шею во время боев на Невском пятачке. Еще одно ранение Зорин получил 9 сентября того же года, но в этот раз уже легкое. После восстановления принимал участие в прорыве, а годом позже – в снятии блокады Ленинграда. Также участвовал в битвах за Псков, Прибалтику, Польшу и штурмовал Кёнигсберг.

В 2020 году о подвигах ветерана был снят фильм "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!".

Ранее ушел из жизни Народный артист Борис Невзоров.

Фото: Instagram / zorinlive