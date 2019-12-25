В Петербурге симфонический оркестр сыграет музыку из "Звёздных войн" и "Гарри Поттера"

Саундтреки из любимых кинолент прозвучат 22 августа на сцене "Тинькофф Арены".

На сцене концертно-спортивного комплекса "Тинькофф Арена" 22 августа оркестр Imperial Orchestra представит музыку из кинофильмов. Посетители смогут услышать знаменитые саундтреки из своих любимых кинолент, созданные современными классиками: Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Макс Рихтер, Рамин Джавади и Эндрю Лоид Уэббер.

В фильмах мы слышим различные темы, разбросанные по всей ленте, но как же хочется их услышать целиком, да ещё в живом исполнении большого симфонического оркестра. организаторы концерта

В программе собраны главные саундтреки известных фильмов XX и XXI века: "Шерлок Холмс", "Пираты Карибского моря", "Звездные войны", "Гарри Поттер", "Интерстеллар", "Ла-Ла-Лэнд", "Игра престолов", "Гладиатор", "Пекло", "Призрак оперы", "Начало", "Темный рыцарь", "Список Шиндлера", "Призрак оперы".

Начало в 19:00. Билеты можно приобрести здесь.

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Фото: предоставлено организаторами концерта