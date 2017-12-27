В Петербурге закрыли дело учителя, из-за которого на квадроцикле разбился 9-летний ребенок

Родители пострадавшего мальчика больше не имеют претензий к учителю.

В Петербурге прекращено делопроизводство по уголовной статье в отношении учителя, организовавшего для школьников урок езды на квадроциклах. В результате необдуманного поступка педагога пострадал девятилетний мальчик.

Как стало известно 30 января, учитель извинился перед родителями и выплатил им денежную компенсацию. О мирном урегулировании конфликта сообщил вы суде представитель пострадавшего ребенка. В связи с этим было вынесено постановление о прекращении дела.

Напомним, что инцидент произошел 10 октября 2017 года во внутреннем дворе школы номер 181. Младшеклассник, которые не прошел инструктаж техники безопасности, а также не обладавший навыками езды на квадроцикле самостоятельно поехал на данном транспортном средстве, после чего врезался в металлический забор. Ребенка пришлось госпитализировать. В отношении педагога возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.