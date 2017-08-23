В Петербурге проверили систему централизованного оповещения

В среду, 23 августа, во всей Северной столице проверяют региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. Горожанам не стоит паниковать из-за включенных сирен.

В первой половине дня в Петербурге провели проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). На всей территории города включили электромеханические системы, уличные громкоговорители и другие специализированные технические средства. Проверка закончилась за десять минут: с 11.30 до 11.40.

Проверка учебная, так что горожанам и туристам не из-за чего переживать. Ее проводят, чтобы проверить состояние готовности системы на случай чрезвычайных ситуаций.

Также проверка прошла в метро. Там включили сигналы оповещения на всех станциях. Также транслировались тексты с правилами оповещения населения в случаях чрезвычайной ситуации.

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