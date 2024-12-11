Цель проверки – провести оценку исправности всех технических средств и каналов связи к оповещению петербуржцев.

В Петербурге 5 марта прошла проверка региональной системы оповещения населения.

Во время проверки в городе включали сирены, также были задействованы радиостанции, телевизионные каналы, и другие специализированные технические средства оповещения, интегрированные с региональной системой оповещения населения Санкт‑Петербурга.

Цель проверки – провести оценку исправности всех технических средств и каналов связи к оповещению петербуржцев.

Проверка будет проходить в следующем порядке:

10:40 – 10:43 – предупредительный сигнал "Внимание всем!".

10:43 – 10:44 – передача информации по радио, телевизионным каналам, сетям операторов связи проводного радиовещания.

10:45 – 10:46 – передача речевого сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!" о проведении комплексной проверки с использованием технических средств оповещения.

Замечания по проведению проверки и предложения по совершенствованию оповещения населения Санкт‑Петербурга можно направить через форму обратной связи на сайте Городского мониторингового центра или по телефонам 004, 576-4-004.

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Видео: Piter.tv