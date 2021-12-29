С начала зимы за плохую уборку снега выписано штрафов на 40 млн рублей

Только за день инспекторы выписали организациям штрафы на 700 тысяч рублей.

В Петербурге сначала снегопадов сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выписали за плохую уборку снега и наледи штрафов на 40 млн 840 тысяч рублей. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Только за среду, 12 января, инспекторы выписали организациям штрафы на 700 тысяч рублей. За некачественную уборку снега и наледи ГАТИ оштрафовала СПК "Племзавод "Детскосельский", ООО "Охта" и ООО "Концерн Ленпромстрой". Как отметили в пресс-службе, организации оперативно устраняют нарушения.

А вот Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ, Ленинградский областной колледж культуры и искусства своевременно очищают крыши и территории от снега и наледи. Также очищена от снега территория АЗС Роснефть на Дунайском проспекте.

Напомним, ГАТИ в онлайн-режиме следит за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга