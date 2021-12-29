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С начала зимы за плохую уборку снега выписано штрафов на 40 млн рублей
Сегодня, 11:15
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С начала зимы за плохую уборку снега выписано штрафов на 40 млн рублей

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Только за день инспекторы выписали организациям штрафы на 700 тысяч рублей.

В Петербурге сначала снегопадов сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выписали за плохую уборку снега и наледи штрафов на 40 млн 840 тысяч рублей. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе ведомства. 

Только за среду, 12 января, инспекторы выписали организациям штрафы на 700 тысяч рублей. За некачественную уборку снега и наледи ГАТИ оштрафовала СПК "Племзавод "Детскосельский", ООО "Охта" и ООО "Концерн Ленпромстрой". Как отметили в пресс-службе, организации оперативно устраняют нарушения. 

А вот Военно-медицинский музей Министерства обороны РФ, Ленинградский областной колледж культуры и искусства своевременно очищают крыши и территории от снега и наледи. Также очищена от снега территория АЗС Роснефть на Дунайском проспекте. 

Напомним, ГАТИ в онлайн-режиме следит за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

Теги: гати, уборка снега, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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