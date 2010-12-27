С начала 2017 года в Петербурге расселили 1,8 тысячи коммуналок

За первые полгода 2017 года жилищные условия улучшили более 4,7 тысячи семей петербуржцев. При этом расселили 1,8 тысячи коммунальных квартир.

Жилищный комитет рассказал, что в рамках программы "Расселение коммунальных квартир" за первые полгода 2017 года свои жилищные условия улучшили 4 799 семей. При этом расселили 1 876 коммунальных квартир.

В этом году планируют помочь более чем 3 тысячам семей. На эти нужды выделили 3,1 миллиона рублей. 1,9 тысячи семей живет в многокомнатных коммуналках, а 1,3 тысячи семей проживают в квартирах, находящихся в списках на расселение. На 1 июля 2017 года в Северной столице остается более 76 тысяч коммуналок, в которых проживает 245 тысяч семей. Из них на жилищном учете состоят 87 тысяч.

В рамках программы в 2017 году на каждого члена семьи выделяют 436 тысяч, а одиноким людям дают 800 тысяч. Всего с начала расселения коммуналок (с 2008 года), жилищные условия улучшили 89, 6 тысячи семей из 39,9 тысячи квартир.