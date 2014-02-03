Почти 4 млрд рублей выделят на расселение коммуналок в Петербурге

За три года должны расселить 5146 коммунальных квартир.

В среду, 17 ноября, на заседании Законодательного собрания Петербурга председатель Бюджетно-финансового комитета Михаил Барышников заявил, что за три года будут расселены 5 146 коммунальных квартир

Он отметил, что заявку Жилищного комитета полностью удовлетворили. За три года из казны выделят 9,6 млрд рублей. В следующем году ассигнования на расселения предусмотрены в размере 3,9 млрд рублей, что в 6,5 раз больше, чем в текущем.

Еще 3,6 млрд выделят на расселение коммуналок в 2023 году, а в 2024 году – 1,8 млрд рублей.

Фото: Piter.tv