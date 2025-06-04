В Петербурге с 15 апреля откроют 59 точек продажи корюшки в 14 районах

Свежую рыбу можно будет купить не только в магазинах, но и в нестационарных торговых объектах.

С 15 апреля по 31 мая в Петербурге официально открывается сезон корюшки. Комитет имущественных отношений опубликовал список адресов нестационарных торговых объектов (НТО), где можно будет приобрести свежую рыбу. Всего в перечне 59 точек в 14 районах города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Актуальные места продажи корюшки будут ежедневно обновляться в Региональной геоинформационной системе Санкт-Петербурга (РГИС). По состоянию на 28 марта в перечне значатся 59 адресов.

Больше всего точек для торговли корюшкой сосредоточено во Фрунзенском районе — там их 11. На втором месте Красносельский район с 10 точками, замыкает тройку лидеров Кировский район — 7 НТО. В Калининском районе откроется 6 торговых точек, в Выборгском, Красногвардейском и Невском — по 4. По 3 адреса выделено в Пушкинском и Центральном районах. По 2 точки появятся в Колпинском и Приморском районах. По одной точке откроется в Василеостровском, Московском и Петродворцовом районах.

Четыре района города останутся без уличной торговли корюшкой: в списке нет ни одного адреса в Адмиралтейском, Петроградском, Кронштадтском и Курортном районах.

Среди адресов, где можно будет приобрести свежую рыбу, — Владимирская площадь, Воскресенская набережная, улица Кораблестроителей, а также множество точек в спальных районах.

Ранее Piter.TV сообщал, что первая ладожская корюшка появилась в Петербурге по цене 1100 рублей за кило.

