Товарный знак "Корюшка в шоколаде" зарегистрировали в Петербурге

Новый десерт объединяет два абсолютно разных продукта — плиточный шоколад и кусочки высушенного рыбного суфле, приготовленного из предварительно замаринованного филе корюшки.

В Петербурге официально зарегистрирован необычный бренд "Корюшка в шоколаде", предназначенный для изготовления оригинальных сладостей с использованием маринованной рыбы. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

Регистрацию товарного знака осуществил Евгений Пен, генеральный директор ООО "Евротехнологии". По словам предпринимателя, идея создания подобного гастрономического сувенира возникла ещё в конце предыдущего года и вдохновлена традициями Дубая, известного своими инновационными вкусовыми сочетаниями. Однако Пен хотел создать нечто уникальное, что могло бы символизировать сам Петербург. Именно поэтому выбор пал на рыбу-корюшку, дегустация которой давно стала обязательной частью туристической программы северной столицы.

Новый десерт объединяет два абсолютно разных продукта — плиточный шоколад и кусочки высушенного рыбного суфле, приготовленного из предварительно замаринованного филе корюшки. Маринад используется специальный, проверенный временем и передающийся внутри семьи Пена. Производственный процесс новинки также получил патентную защиту, равно как и оригинальная упаковка изделия.

Предприниматель сообщил, что производство планируется начать с выпуска трёх-пяти тысяч изделий в месяц, общая сумма вложений составит порядка 300–500 тысяч рублей, а сама подготовка займёт около месяца. Стоимость реализации зависит от масштабов партии, используемого оборудования и качества исходных ингредиентов.

Продукт рассчитан преимущественно на покупателей со средним доходом и выше, особое внимание уделено потенциальному интересу жителей Москвы.

Фото: Unsplash (Tetiana Bykovets)