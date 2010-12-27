В Петербурге родители смогут получить ежемесячную компенсацию за ребенка, который не ходит в сад

Новая мера касается всех семей независимо от социального статуса и условий проживания. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2019 года.

С 2019 года в Петербурге вводится дополнительная мера поддержки для молодых семей. Теперь родители смогут получать компенсацию за то, что их ребенок по тем или иным причина не ходит в детский сад. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова.

В том случае, если ребенок в возрасте от 1,5 до 3 лет не посещает детское дошкольное учреждение (либо по причине отсутствия мест, либо по желанию родителей), то семье будет положена ежемесячная выплата в размере 11 тысяч 700 рублей (прожиточный минимум для ребенка по региону). Елена Фидрикова, зампредседателя Комитета по социальной политике Петербурга

Денежные выплаты смогут получить все семьи, вне зависимости от социального статуса и условий проживания.

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