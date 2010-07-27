"Газпром" оставил без тепла детский сад в Выборге вопреки позиции Путина

История о жестких методах взыскания задолженностей со стороны монополиста, противоречащих позиции президента страны. Например, в Выборге из-за принципиальной позиции "Газпром Межрегионгаз" тепла лишился детский садик на Кировских дачах.

В середине октября по федеральным СМИ разлетелось высказывание президента Владимира Путина по теме массового отключения теплоэнергии в регионах из-за задолженностей перед поставщиками газа. Глава государства призвал энергетиков решать эту проблему максимально корректно и дипломатично, не прибегая к жестким санкциям в отношение населения.

Проблемы ЖКХ, связанные с задолженностью, надо решать, не оставляя людей без отопления в осенне-зимний период, - приводит слова Владимира Путина издание РИА "Новости".

Цитата оказалась резонансной и была тепло принята в социальных сетях. Причина - актуальность вопроса, поднятого президентом. Мы уже писали, что в этом году "Газпром Межрегионгаз" перешел на драконовские методы работы с должниками. Если раньше ресурсники делали ставку на дипломатию и переговоры, то в последнее время, все чаще в ход идет "аргумент вентиля". Монополист просто отключает тепло, несмотря на осенние холода. Под раздачу попадают предприятия, многоквартирные дома и даже социальные объекты. Заголовки СМИ в такой ситуации напоминают "сводки с фронта": "Режим ЧС могут ввести в г. Пятигорск из-за проблем с газом", "Служащие военной части в Ярославской области заблокировали котельную и самовольно пустили тепло в часть", "Газоснабжение почти 11 тысяч жителей Дона приостановлено с начала года", "Почти 20 тысяч уведомлений о приостановлении газоснабжения получили липчане". Подобное происходит в Волгограде и Краснодарском крае, Владимире и Вологде, Череповце и Кировске...

Вот почему слова Владимира Путина так порадовали простых людей. Им дали понять: в холодное время года проблем не будет, все надо решать по-человечески. Но, кажется, чиновники не услышали главу государства и сделали выбор в пользу денег. Во всяком случае, на это указывает вопиющая ситуация с теплоснабжением города Выборга, где под "холодные санкции" газовиков попали даже социальные объекты.

Дети мерзнут, но им все равно...

Пугающе простая история: в Выборге второй раз за осень отключают котельную, которая питает район Кировские дачи. Вместе с жилыми домами без тепла оказался и детский садик, расположенный здесь же. Вот как описывает сложившуюся ситуацию депутат Татьяна Третьяк.

Да, я в курсе этой ситуации. Без тепла остались 1 детский сад и 9 многоэтажных домов, находящихся в Кировских дачах. Я сама там и проживаю, и являюсь депутатом. Что могу сказать? Отключение произошло вчера вечером. В конце рабочего дня остыли батареи, и пропала горячая вода. В домах неудобно и холодно. А главное, страдают дети. С утра мне уже звонят жители, жалуются. Я уточнила ситуацию - отключили за неуплату. Очень - очень надеюсь, что подключат быстрее, а не как сделал Газпром - с сегодняшнего числа и по 1 ноября. Я надеюсь, что тепло как можно скорее подключат. Еще раз повторюсь - детям холодно, речь идет об их здоровье и безопасности!

И все это - при устойчиво холодной погоде, когда амплитуда температурных показателей находится между -4 и +8 градусов по Цельсию. В отличие от других котельных Выборга, здесь тепловой узел не может работать на резервном топливе. В "Газпроме" об этом знают, информация о социальном объекте давно лежит на столе у их начальства... Но все, что отвечают ресурсники, звучит примерно так: "Ну, мы же не отключаем роддом! А во всех остальных случаях надо платить по счетам". Какие-то двойные стандарты: пусть малыши рождаются в тепле и комфорте, а растут и учатся при минусовых температурах?

Мотивация "Газпром Межрегионгаз" понятна - по долгам надо платить. И в Выборге никто с этим не спорит. Администрация признает все существующие долги, регулярно погашает и сокращает объем задолженности, выходит на контакт с партнером-монополистом. У всех есть понимание, что долги будут погашены, вопрос только в сроках: "Газпром" настаивает на максимально оперативном решении проблемы.

И здесь нам хочется спросить у топ-менеджеров "Газпрома": разве могут быть дети-дошколята разменной монетой в этой истории? Разве допустимо давить на должников таким способом? Даже коллекторам строго-настрого запрещено выбивать долги через семью и близких! Впрочем, и у ресурсников есть свои ограничения, о которых они не должны забывать. Какие? Да просто - законодательство РФ. Давайте напомним нашим читателям и управленцам из "Газпрома" о некоторых важных нормативных актах, которые напрямую касаются ситуации с детским садиком в Выборге.

Во-первых, федеральный закон о недрах. Статья 1.2. "Собственность на недра", цитата:

Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Теперь вопрос - какое право имеет "Газпром Межрегионгаз", частная структура, распоряжаться государственной собственностью? Тем более в ущерб жителям? Какой-то парадокс: недра вроде принадлежат людям и должны приносить им пользу, а в итоге их дети страдают из-за сложной бюрократии, завязанной на пользование этими же недрами!

Существует еще федеральный закон №124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", где четко обозначено, что:

ФЗ 124 работает в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка.

Не нарушает ли ограничение подачи тепла в детские сады законные права ребенка? Хороший вопрос для опытных юристов! Тем более, что в законодательстве существует понятие "социальная инфраструктура для детей":

Система объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги гражданам, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей

Если детский сад не относится к этой группе объектов, то кто относится?

Ну и последняя - самая важная "напоминалка" в свете этой истории - цитата из Конституции РФ:

Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека во всех сферах его жизнедеятельности.

В этом контексте не удивительно, что Владимир Путин 11 октября выступил в защиту граждан и осудил завышенные аппетиты предпринимателей от энергетики. Жалко только, что до сих пор его слова не услышаны.

Несколько невеселых вопросов напоследок

Когда этот материал был уже готов, мы получили еще один тревожный сигнал. По неподтвержденным пока данным, с сегодняшнего дня тепло исчезло в детском садике на территории поселка Ленинское. А значит, еще несколько десятков детей могут попасть в экстремальную ситуцаию.

Посмотрим на прогноз погоду в Выборге на эту неделю. Ни один из популярных метеосайтов не обещает нам потепления. Наоборот - все чаще и чаще по ночам нас ждут "минусовые температуры". Иногда "минус" будет держаться и в утренние часы, когда родители ведут малышей в детские сады.



И что делать руководству детских садов? А родителям? Оставлять детей дома у включенных обогревателей - опасно. Вести малышей в замерзающие детсады? Но кто тогда заплатит им за возможное лечение дочек и сыновей?

Все эти вопросы кажутся нам одновременно и риторическими, и недопустимыми. Все-таки не стоит частной компании ставить себя выше государства и полностью игнорировать социальные вопросы. Надеемся, что для решения этой проблемы в Выборге и других городах России не понадобится личного вмешательства президента, который довольно четко сформулировал личную позицию по вопросу "газовых отключений" со стороны голодных до денег энергетиков.

P.S.

Пока же администрация Выборгского района обратилась в прокуратуру по поводу отключения котельных в отопительный сезон. Правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям монополиста. В заявлении представители муниципалитета напоминаю, что согласно Федеральному закону от 27.07.2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", ограничение подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям, не исполняющим своих обязательств по оплате потребленной тепловой энергии (мощности), теплоносителя, не должно приводить к изменению режима поставок тепловой энергии иным потребителям.