Снова фейк: новость о попадании ВТЭ в список должников “Газпрома” оказалась прошлогодней

Как устаревший документ превратился в громкий фейк благодаря областным журналистам.

На этой неделе издание 47news написало о неком "кармическом списке должников Газпрома". Якобы в него попали сотни предприятий со всей страны, в том числе и 5 организаций из Ленинградской области. Среди них значится и ОАО "Выборгтеплоэнерго" из Выборгского района. В своем материале журналисты разместили ссылку на сайт "Газпром Межрегионгаз", где можно увидеть реально существующий список (таблица предприятий, чей долг перед монополистом превышает 10 млн рублей).

Издание нарекло этот рейтинг январским и постаралось поймать руководство "Выборгтеплоэнерго" на лжи. Ведь ранее СМИ неоднократно сообщали о полном погашении долгов компании за 2018 год. А в списке в то же время значится задолженность ВТЭ в размере 105 млн рублей.

Предполагалось, что покрыть задолженность поможет крупный кредит. Однако, судя по попаданию в рейтинг, этого не произошло. из материала 47news.ru

Даже поверхностный фактчекинг, который провели журналисты Piter.TV, дает четкое понимание: наши коллеги снова водят читателей за нос. Если бы 47news выложило ссылку на главную страницу "Газпром Межрегионгаз" или на основную страницу "рейтинга должников", то все встало бы на свои места. Как видите - перед нами прошлогодний список должников по состоянию на 1 декабря, составленный еще полтора месяца назад.

На тот момент "Выборгтеплоэнерго" признавал указанную сумму долговых обязательств и полностью выплатил их в течение декабря 2018-го. В распоряжение Piter.TV есть официальное письмо от представителей "Газпром Межрегионгаз", подтверждающее отсутствие задолженностей. Так что в новый год "Выборгтеплоэнерго" вошло без единого рубля задолженностей.

При этом журналисты-областники не могли не знать, о том, что перед нами - рейтинг за 1 декабря 2018 года. Эта надпись красуется сразу в нескольких местах на сайте "Межрегионгаза", и надо было очень сильно постараться, чтобы скрыть данную информацию от читателя. Для усиления пропагандистского эффекта и банального "кликбейта" рейтинг назвали особым и "кармическим". Говоря простым языком - "рейтинг проклятых должников". Хотя речь идет о обычном формате информирования: подобная документация публикуется "Газпромом" ежемесячно.

Для чего 47news в очередной раз понадобилось подтасовывать факты и говорить неполную правду - мы не знаем. Впрочем, ранее мы уже неоднократно писали о предвзятом отношении данного издания к Выборгскому району.