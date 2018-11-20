В "Газпроме" прокомментировали сроки запуска новых котельных в Гончарово и Ильичево

Новые современные котельные в двух поселках ждут доступа к "голубому топливу". Пока же жилые дома продолжают отапливать устаревшие котельные с гораздо меньшим коэффициентом полезного действия. По словам представителей "Газпрома", вопрос должен решиться в ближайшем будущем.

Редакции PIter.TV стало известно, что "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" до сих пор не допустил новые объекты Выборгского района к голубому топливу. Финансовая гарантия и 100-процентная предоплата необходимого объема ресурса монополиста не убедила. А между тем новые котельные в поселках Ильичево и Гончарово, построенные еще в прошлом году, простаивают в ожидании пусконаладочных работ, сроки которых истекают. Ведь для того, чтобы успеть провести все необходимые проверочные мероприятия, "Выборгтеплоэнерго" нужно получить доступ к газу.

Новые источники теплоснабжения должны заменить безнадежно устаревшие газовые котельные в поселках Ильичево и Гончарово Выборгского района ЛО. Оба проекта, реализуемые АО "Выборгтеплоэнерго" в рамках мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, "зависли" на неопределенный период.

Котельная у поселка Гончарово ждет "голубого топлива"

За комментарием мы обратились к генеральному директору АО "Выборгтеплоэнерго" Аександру Кривоносу.

Действительно, ввод новых котельных в эксплуатацию запланирован на начало 2019г. Строились котельные для работы на природном газе. На текущий момент объекты подготовлены к проведению работ по регулировке устройств, настройке газоиспользующего оборудования и автоматики безопасности. Разрешение от СЗУ Ростехнадзора на проведение пусконаладочных работ получено. Сейчас ведем переговоры с представителями Газпрома о предоставлении лимитов топлива и заключении договора. Ожидаем пуска газа на котельные Александр Кривонос, генеральный директор АО "Выборгтеплоэнерго"

Поясним, без соответствующего топлива к мероприятиям по пусконаладке не приступить, а сроки проведения, как удалось узнать PIter.TV, приходится продлевать уже второй раз. "Мяч" находится на половине поля "Газпрома" - казалось бы, в повышении КПД объектов заинтересованы и местные структуры, и поставщик-монополист. Но по факту договор со стороны Газпром Межрегионгаз до сих пор не подписан.

15 января 2019 г. "Выборгтеплоэнерго" направило первую заявку на оформление договорных отношений по поставке газа на новое газоиспользующее оборудование в адрес заместителя генерального директора "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" М.В. Мелицовой.

Канал Piter.TV связался с Мариной Мелицовой и узнал, в каком состоянии находится вопрос с подключением выборгских котельных к газу на период пуско-наладочных работ. Она подтвердила, что документы, предоставленные Выборгтеплоэнерго находятся на рассмотрении. Марина Мелицова предположила, что договор может быть подписан в ближайшей перспективе, однако от более точных прогнозов отказалась. Что касается затянувшейся процедуры запуска объектов, то представительница "Газпром Межрегионгаз" напомнила о сложном механизме согласования, в которой нуждаются все объекты газовой инфраструктуры (как источник повышенной опасности). В нее входит и сбор документов со стороны "Выбортеплоэнерго", и согласование в "Ростехнадзоре", и собственно пусконаладочные работы - малейший повод для беспокойства во время тестирования автоматически запускает бюрократическую цепочку с самого начала.

Оптимизм вселяет и то, что "Выборгтеплоэнерго" готов предоставить монополистам финансовые гарантии и 100-процентную предоплату за использование носителя. А значит, фактически, у "Газпром Межрегионгаз" нет весомой причины для отказа в сотрудничестве с Ильичево и Гончарово. Особенно удивительно на этом фоне выглядит информация, что в период с 24 января по 8 февраля "Газром Межрегионгаз" не дал ни одного официального ответа на все запросы "Выборгтеплоэнерго" - дозвониться до газовиков смогли только журналисты.

А все это время новые котельные "простаивают" в ожидании топлива, а имеющиеся, физически и морально устаревшие, с нетерпением ждут окончания отопительного сезона. Стоит отметить, что предполагаемая стоимость объема газа, необходимого для проведения пусконаладочных работ, достигает 1,5 млн. рублей.

Ввод новых, экономически и экологически эффективных источников теплоснабжения, позволит значительно уменьшить расход топлива. В отличие от старых, не отвечающих современным требованиям, они соответствуют всем параметрам безопасности и сжигают меньшее количество кубометров газа. Сроки проведения пусконаладочных работ истекают 28.02.2019г., и каждый день промедления может серьезно ударить по проекту обновления газовой инфраструктуры в Выборгском районе. От этого пострадают и "Выборгтеплоэнерго", и "Газпром", и простые жители поселков под Выборгом.

