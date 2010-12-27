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В Петербурге родители сбежали из больницы, похитив годовалого сына, нуждающегося в экстренном лечении
Сегодня, 10:27
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lesjasap
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В Петербурге родители сбежали из больницы, похитив годовалого сына, нуждающегося в экстренном лечении

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Петербуржцы отказались от медицинской помощи для сына, находящегося в состоянии средней тяжести.

Как сообщает "Политэксперт", 27 октября в правоохранительные органы обратился врач, который заявил о халатности родителей его несовершеннолетнего пациента, нуждающегося в экстренном лечении. По словам медика, в семь часов вечера 26 октября в больницу Красногвардейского района поступил годовалый мальчик. Его состояние оценивалось как средней тяжести. У ребенка выявили острый гастроэнтерит. К тому же, начался процесс интоксикации организма. Медики приняли решение в срочном порядке оказывать помощь, однако, родители отказались полагаться на действия врачей. Они самовольно забрали ребенка из больницы, не спросив совета от у специалистов. 

Мужчина заявил, что существует угроза здоровью и жизни “украденного” пациента. Делом будет заниматься следственный комитет. Полиция определила место жительства родителей мальчика. О состоянии ребенка на данный момент ничего  неизвестно. 
Теги: похищение ребенка , халатность родителей
Категории: Новости СПб

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