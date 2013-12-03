Петербурженка родила девочку весом более 5 кг и ростом 56 см

Роды прошли естественным путем, без операции кесарева сечения.

15 апреля в Родильном доме №10 на улице Тамбасова, 21, родилась девочка весом 5040 кг и ростом 56 см. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Девочка появилась на свет естественным путем, без операции кесарева сечения. Мама и дочка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке 20 апреля.

Матери ребенка 33 года, отцу 32 года. Они женаты почти 9 лет. Мать ребенка – спортивная девушка ростом 167 см и весом 60 кг. Отец ростом 192 см. Оба родителя появились на свет со среднестатистическими параметрами: мать 3400 кг и 51 см, отец – 3650 кг и 52 см.

"О том, что у них может родиться крупный ребенок даже не предполагали. Хотя, уже на третьем скрининге врачи предупредили, что дочка может быть немаленькой", - заявили в пресс-службе роддома, добавив, что вся беременность протекала без осложнений.

Справка:

Крупным считается плод весом более 4 кг. Такие роды признаны в акушерстве сложными, так как есть риск для здоровья матери и ребенка.

В 2020 году в Родильном доме №10 появились на свет почти 6,5 тысяч детей, 800 из них имели вес более 4 кг.

Ранее мы писали, что врачи Боткинской больницы приняли 159 родов за 9 месяцев.

Фото: пресс-служба Родильного дома №10