В Петербурге разработали глюкометр, который определяет сахар с помощью слюны

Петербургские разработчики создали проект, в котором глюкометр сможет определить сахар без крови.

В петербургском акселераторе Future Technologies ИТМО разработали глюкометр, который определит уровень сахара без. В этом случае для проведения анализов понадобится слюна.

Автором проекта стала Софья Сафарян. Она уверенна, что новое изобретение упростит жизнь людей, которые болеют диабетом. Напомним, что сейчас, для того, чтобы установить уровень сахара в крови, диабетикам приходится самостоятельно прокалывать себе палец и мазать полоски для глюкометра.

Разработчики отметили, что у них еще много работы, а также необходимо будет пройти медицинские лабораторные испытания.