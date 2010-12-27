В Петербурге разрабатывают проект наукограда с казино

Располагаться он будет в Карелии, рядом с Ленобластью и Финляндией.

В Северной столице разрабатывают наукоград с казино под названием "Алхо", что в переводе с финского обозначает "низина". Об этом сообщила "Фонтанка".

Город - спутник будет располагаться в Карелии, рядом с Ленобластью и Финляндией. А точнее в южной часть Лахденпохского муниципального района Республики Карелия. Отметим, что границы территории определены пока предварительно и скорее всего будут корректироваться.

В "Алхо" планируют открыть технопарк, музей и казино. В проекте также заявлено, что в городе построят наукоёмкие производства, агрокомплексы и фермы. Большую часть поселения будут занимать малоэтажки, а население составит ориентировочно 25 — 30 тысяч жителей.

Автор проекта и будущий девелопер - компания ЗАО "ПетербургскийНИПИГрад".

Фото: Pixabay