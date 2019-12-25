Глава комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти посетил наукоград в Колтушах

Владимир Цой осмотрел основанный академиком И. П. Павловым наукоград, остро нуждающийся в реставрации.

Глава комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой посетил первый российский наукоград Павловские Колтуши, построенный под руководством академика и Нобелевского лауреата И. П. Павлова в 1920-30 гг. О своих впечатлениях он рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Визит был связан не в последнюю очередь с трудностями, вызванными федеральным статусом наукограда, что препятствует проведению реставрации, необходимость в которой назрела уже давно. Объект, значащийся в культурном наследии ЮНЕСКО, функционирует лишь благодаря изношенной и устаревшей инфраструктуре, хотя научная школа до сих пор продолжает работать. По мнению Владимира Цоя, вопрос мог бы решиться скорее, если бы часть социальной и инженерной инфраструктуры перешла в ведении Ленинградской области. Заодно это поспособствовало бы и развитию туризма в регионе: музей академика Павлова глава комитета порекомендовал посетить не только коллегам, но и всем туристам как один из самых интересных научных музеев.

Ранее Владимир Цой рассказал, как на ворота парка Монрепо после реставрации вернулся фамильный герб баронов Николаи.

Фото: ВКонтакте/Владимир Цой