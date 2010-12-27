В Петербурге разыскивают таджика, напавшего на представителей власти

Преступление произошло днем 15 декабря на Садовой улице.

В Главном управлении следственного комитета возбудили уголовное дело по факту применения насилия против представителей власти. Об этом сегодня сообщило издание "Петербургский дневник".

Преступление произошло днем 15 декабря на Садовой улице. Группа мужчин напала на двух сотрудников Управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях. Полицейские пытались убедить таджиков соблюдать общественный правопорядок. Тогда дебоширы начали бить ногами одного из представителей власти, а второго они искалечили деревянным бруском.

Из группы нападавших установлена личность только одного злоумышленника. Абубакр Толибович Бобиев родился 11 января 1992 года в Таджикистане. Предположительно, именно он избивал бруском сотрудника Управления.

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