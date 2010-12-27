На улице Коллонтай в Невском районе насмерть разбился подросток

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего.

Сегодня, 2 апреля, в Невском районе Петербурга обнаружили тело подростка. Молодой человек выпал из окна многоквартирного дома и разбился.

В ночь с 1 на 2 апреля у дома №21 по улице Коллонтай нашли тело 17-летнего юноши. На место происшествия вызвали полицию. Пока неизвестно, с какой высоты упал подросток. Предполагают, что это был 11 или 12 этаж.

На данный момен,т сотрудники органов устанавливают личность погибшего юноши. Неизвестно также, что послужило причиной трагедии. Возможно, это было самоубийство. Юноша мог поссориться с родителями или друзьями. Работа следствия также осложнена тем, что на месте происшествия не было видеокамер, которые зафиксировали бы все события.

Сейчас тело подростка направили в морг. Там специалисты выясняют точную причину смерти.