Спрос на торговые помещения вырос в январе в Петербурге

При этом ограниченное предложение качественных площадей сдерживает возможный объем сделок.

В январе аналитики зафиксировали рост спроса на торговую недвижимость в Петербурге. Об этом пишет 28 января "Ъ".

Mall Index – количество посещений на 1 тыс. "квадратов" торговых площадей – увеличился в городе за три недели 2024 года на 4%. Предварительно, это связано с холодной погодой, поскольку в рабочие дни число гостей торговых точек стабильно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На выходных и праздниках же петербуржцев, посещающих магазины, стало на 3% больше, передают специалисты компании Focus Technologies. Таким образом, вырос и товарооборот – на 5-15%.

Как утверждает руководитель отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Петербурге Анна Лапченко, половина спроса на помещения приходится на кафе и рестораны, а другая – шоу-румы и магазины одежды. По ее словам, если гастрономическая составляющая рынка росла несколько лет, то активность фэшн-ритейлеров ярко проявляется только с 2023 года. При этом ограниченное предложение качественных площадей сдерживает возможный объем сделок.

Ранее на Piter.TV: дефицит складских помещений отмечают перевозчики и ритейлеры в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)