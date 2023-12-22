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Спрос на торговые помещения вырос в январе в Петербурге
Сегодня, 14:41
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Спрос на торговые помещения вырос в январе в Петербурге

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При этом ограниченное предложение качественных площадей сдерживает возможный объем сделок.

В январе аналитики зафиксировали рост спроса на торговую недвижимость в Петербурге. Об этом пишет 28 января "Ъ".

Mall Index – количество посещений на 1 тыс. "квадратов" торговых площадей – увеличился в городе за три недели 2024 года на 4%. Предварительно, это связано с холодной погодой, поскольку в рабочие дни число гостей торговых точек стабильно по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На выходных и праздниках же петербуржцев, посещающих магазины, стало на 3% больше, передают специалисты компании Focus Technologies. Таким образом, вырос и товарооборот – на 5-15%. 

Как утверждает руководитель отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Петербурге Анна Лапченко, половина спроса на помещения приходится на кафе и рестораны, а другая – шоу-румы и магазины одежды. По ее словам, если гастрономическая составляющая рынка росла несколько лет, то активность фэшн-ритейлеров ярко проявляется только с 2023 года. При этом ограниченное предложение качественных площадей сдерживает возможный объем сделок.

Ранее на Piter.TV: дефицит складских помещений отмечают перевозчики и ритейлеры в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: торговая недвижимость, торговые помещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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