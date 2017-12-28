В Петербурге проверят торговые центры и магазины из-за взрыва в "Перекрестке"

Оперативники изучат места массового скопления людей ради безопасности петербуржцев.

Из-за угрозы террористического акта, 28 декабря в Петербурге пройдут рейды по магазинам и другим местам массового скопления людей. Специалисты будут искать опасные предметы и вещества. К такому решению администрация города пришла после взрыва в "Перекрестке" на Кондраьевском проспекте.

Известно, что оперативники уже успели проверить детские сады и школы Калининского района. Образовательные учреждения в других участках Санкт-Петербурга также входят в список мест, которые исследуют кинологи и сотрудники полиции.