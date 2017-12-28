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В Петербурге проверят торговые центры и магазины из-за взрыва в "Перекрестке"

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Оперативники изучат места массового скопления людей ради безопасности петербуржцев.

Из-за угрозы террористического акта, 28 декабря в Петербурге пройдут рейды по магазинам и другим местам массового скопления людей. Специалисты будут искать опасные предметы и вещества. К такому решению администрация города пришла после взрыва в "Перекрестке" на Кондраьевском проспекте.
 
Известно, что оперативники уже  успели проверить детские сады и школы Калининского района. Образовательные учреждения в других участках Санкт-Петербурга также входят в список мест, которые исследуют кинологи и сотрудники полиции. 
Теги: взрыв , калининский район , кондратьевский проспект , перекресток , проверка , угроза
Категории: Новости СПб

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