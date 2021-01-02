В Петербурге проверят ночные клубы, притворяющиеся концертными площадками

На время пандемии деятельность таких заведений приостановлена.

В Петербурге проведут рейды по ночным клубам и заведениям, которые работают под видом концертных площадок. Как напомнили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Елина, согласно обновленному постановлению городского правительства, деятельность таких заведений, а вместе с ними и кальянных и развлекательных центров приостановлена из-за коронавируса.

Планирующаяся проверка закроет учреждения-нарушители, которых выявил Роспотребнадзор, за нарушение требований о безопасной деятельности в период пандемии. Запрещена работа любых заведений после 23.00, а также проведение досуговых мероприятий на любое количество участников во всех точках общепита.

По состоянию на 27 ноября коронавирус выявили еще у 3687 петербуржцев, госпитализировали 826 человек. По данным Роспотребнадзора, 41% из числа болеющих – это горожане в возрасте от 30 до 49 лет, 15% – молодежь до 29 лет. Эти категории чаще всего социально контактируют в небезопасных по ковиду учреждениях.

Днем ранее в Петербурге выявили 16 заведений, незаконно работавших в ночное время.

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