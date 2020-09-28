В Петербурге ЖК соревнуются за звание лучшего стройобъекта

Конкурс позволяет проверить качество работ строителей и уровень комфорта в новых многоквартирных домах Петербурга.

В Петербурге завершилась инспекция строительных объектов в рамках конкурса "Лидер строительного качества-2021", сообщает портал "Строительный Петербург". Эксперты оценивали участников по двум критериям: строительные материалы и объекты строительства. Конкурс позволяет проверить качество работ строителей и уровень комфорта в новых многоквартирных домах Петербурга.

Сегодня уже 21 желающий показать результаты своего труда, качество своей работы. И за прошедшие 10 лет произошел серьезный скачок в вопросах качества строительства, качества строительных материалов. Александр Орт, вице-президент НОЭКС

В номинации "Лучший проект освоения комплексных территорий" представлен жилой экорайон "Юнтолово". Сейчас здесь проживает 5 тысяч семей, в квартале уже функционируют детские сады и школы. Также для жителей работают дом творчества и медицинский центр, развивается транспортная инфраструктура. Комиссия оценила зеленые зоны и "гринфингеры" – пространства для отдыха внутри комплекса, а также оборудование детских площадок.

Сделаны широкие пешеходные зоны для людей, есть места для прогулок, есть площадки для детей. Хотя на территории старой застройки есть определенные нюансы, которые они не учли: ширина проезжих частей, тротуаров. Также они хотят реализовать концепцию зеленых островков, это радует. Лес нужен людям всегда, и все хотят иметь какие-то минимальные скверики, парки. Сергей Коротич, начальник отдела надзора за строительством и реконструкцией объектов Правобережной зоны Санкт-Петербурга

Заявку на номинацию "Лучший объект жилищного строительства" подал ЖК "Полис Приморский", который состоит из двух корпусов по 1110 квартир. На объекте ведутся монолитные, электромонтажные и кровельные работы, устанавливаются внутренние инженерные сети. Особое внимание эксперты уделили охране труда: они осмотрели бытовой городок и проверили безопасность на стройплощадке.

Все те замечания, которые высказываются комиссией конкретно на объектах анализируются и на последующих объектах мы видим, что таких ошибок практически нет. Александр Орт, вице-президент НОЭКС

Результаты конкурса "Лидер строительного качества-2021" объявят 30 сентября.

Видео, фото: "Строительный Петербург".