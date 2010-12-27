В Петербурге принудительно вакцинируют от кори

Медики нацелены на максимальную вакцинацию населения города.

Петербургское правительство планирует привить местное население от кори. Власти города напомнили, что с возрастом болезнь переносится сложнее, чем в детстве. О "принудительной" вакцинации рассказала специалист Роспотребнадзора Наталья Башкетова.

Мы должны поставить задачу - максимально привить всех. Если отказываются от прививки - будем уговаривать комментирует ситуацию спикер

На данный момент во Фрунзенском районе Петербурга корью болеют восемь человек. До 23 февраля за их состоянием будут наблюдать медики. Вице-губернатор Анна Митянина отметила, что зафиксировано "Острое неприятие" прививок: он вакцинации отказались более 16 тысяч петербуржцев. Среди них 5,3 тысяч - дети.

Фото: Piter.tv