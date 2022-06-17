В Петербурге прошел второй день XXV Международного экономического форума

Дискуссия о будущем российской экономики по традиции началась с делового завтрака Сбера. В обсуждении процессов масштабной структурной трансформации, пересмотра экономической политики приняли участие члены правительства, ведущие предприниматели и эксперты. Модератором выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф также принял участие в церемонии подписания ряда стратегических соглашений и меморандумов. Согласно ним Сбер будет внедрять цифровые технологии в Белгородской области, совершенствовать систему здравоохранения, образования и общественного транспорта в республике Дагестан. Сбербанк и Республика Саха договорились о сотрудничестве в сфере ESG. При содействии Сбера "Аэрофлот" намерен достичь целей импортозамещения в вопросах информационной инфраструктуры. Вместе с "Автодором" специалисты Сбера будут работать над цифровизацией российских дорог. А совместно с компанией ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн рублей.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Мы за первые 5 месяцев выдали 300 тысячам семей триллион рублей кредитов. Это 300 тысяч новых владельцев жилья. 300 тысяч квартир проданных строительным сектором и так по цепочке. Поэтому это очень важно.

В дискуссии о настоящем и будущем российских технологий в сфере искусственного интеллекта принял участие первый заместитель Председателя Правления Сбербанка. Александр Ведяхин рассказал об успешных проектах Сбера в области AI, реализуемых в научной и медицинской сферах.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Вместе с институтом Гамалеи Сбер научился строить трехмерные структуры белков и анализировать посадочные площадки для антител, для того, чтобы получить правильную вакцину. В лабораториях это занимает очень много времени, примерно в 50-70 раз дольше, чем гонять модель.

Кроме того, в кулуарах ПМЭФа Александр Ведяхин отметил, что "Сбер вместе с Правительством РФ и ЦБ взял в проработку задачу по предложению своим клиентам промышленной ипотеки, как предложил президент России".

Также при участии экспертов Сбера на полях форума обсудили работу цифровых рынков и новые вызовы для благотворительного сектора и фандрайзинговых фондов.