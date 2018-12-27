Муниципалы встретились на Съезде, чтобы обсудить работу по улучшению жизни петербуржцев

Чиновники рассказали о планах по выполнению указов президента.

В КДЦ "Московский" в Петербурге прошел Съезд Совета МО по городу. С приветственной речью на мероприятии выступило руководство Сольного. В рамках встречи чиновники рассказали об итогах 2018 года и обозначили планы на 2019 год.

Правительство Северной столицы заявило, что силы муниципальных образований будут брошены на улучшение качества жизни местного населения, а для этого необходимо создать слаженную команду. В частности, предлагается "подтянуть" результаты коммунальных служб.

Также на съезде обсудили участие активистов в жизни Петербурга, а также возможность реализации гражданских инициатив.

Фото: Piter.tv