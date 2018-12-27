  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Муниципалы встретились на Съезде, чтобы обсудить работу по улучшению жизни петербуржцев
Сегодня, 7:47
74
lesjasap

Муниципалы встретились на Съезде, чтобы обсудить работу по улучшению жизни петербуржцев

0 0

Чиновники рассказали о планах по выполнению указов президента.

В КДЦ "Московский" в Петербурге прошел Съезд Совета МО по городу. С приветственной речью на мероприятии выступило руководство Сольного. В рамках встречи чиновники рассказали об итогах 2018 года и обозначили планы на 2019 год.

Правительство Северной столицы заявило, что силы муниципальных образований будут брошены на улучшение качества жизни местного населения, а для этого необходимо создать слаженную команду. В частности, предлагается "подтянуть" результаты коммунальных служб.

Также на съезде обсудили участие активистов в жизни Петербурга, а также возможность реализации гражданских инициатив.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: итоги 2018, кдц московский, съезд совета мо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий