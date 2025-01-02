В КДЦ "Московский" состоялся показ спектакля "Сокровища Флинта"

В спектакле соединились выразительная драматургия и мастерская режиссура.

В КДЦ "Московский" Филармония для детей и молодежи 25 декабря прошел музыкальный спектакль "Сокровища Флинта". Показ стал ярким культурным событием.

В основе постановки был роман Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", однако уже известная история ожила на сцене в новом формате. Главный герой боролся с противником, и это держало зрителей в напряжении.

Также в спектакле соединились выразительная драматургия и мастерская режиссура. Либретто, которое создал Олег Ернев, являлось основой для музыкального повествования, подчеркнутого композициями Мурата Кабардокова. За костюмы отвечала Карина Автандилова, а за хореографию – Карина Петрусенкова.

Этот вечер запомнился как детям, так и взрослым.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия