Музыкальный спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа" представят 1 февраля в Театре имени Ленсовета. Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 16+.

Музыкально-поэтический спектакль в одном действии. Поучаствует в постановке Симфонический оркестр Капеллы Петербурга, дирижер – народный артист СССР, лауреат Государственных премий РФ Александр Чернушенко. Прозвучит музыка Петра Чайковского.

По определению автора "Евгений Онегин" – роман в стихах, в котором соединились жизненный уклад, культура и природа страны, идеалистические устремления героев и нескладность их судеб.

Театр представит силу и нежность пушкинского слова, соединив его звучание с музыкой великого композитора.

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