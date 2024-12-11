Спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа"

Музыкально-поэтический спектакль в одном действии. Поучаствует в постановке Симфонический оркестр Капеллы Петербурга, дирижер – народный артист СССР, лауреат Государственных премий РФ Александр Чернушенко. Прозвучит музыка Петра Чайковского.
По определению автора "Евгений Онегин" – роман в стихах, в котором соединились жизненный уклад, культура и природа страны, идеалистические устремления героев и нескладность их судеб.
Театр представит силу и нежность пушкинского слова, соединив его звучание с музыкой великого композитора.
Фото: pxhere
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