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Спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа"
Сегодня, 18:00
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Спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа"

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Музыкальный спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа" представят 1 февраля в Театре имени Ленсовета. Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 16+.

Музыкально-поэтический спектакль в одном действии. Поучаствует в постановке Симфонический оркестр Капеллы Петербурга, дирижер – народный артист СССР, лауреат Государственных премий РФ Александр Чернушенко. Прозвучит музыка Петра Чайковского. 

По определению автора "Евгений Онегин" – роман в стихах, в котором соединились жизненный уклад, культура и природа страны, идеалистические устремления героев и нескладность их судеб. 

Театр представит силу и нежность пушкинского слова, соединив его звучание с музыкой великого композитора. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыкальный спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Театр,

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