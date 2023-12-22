ФДМ приглашает на кукольный спектакль "Сказки из разных карманов". Постановку покажут в КДЦ "Московский" на Варшавской. Насладитесь волшебными историями Хармса, Введенского, Мориц. Спектакль предполагает общение со зрителем: дети отвечают на вопросы, решают задачки и даже рассказывают о себе.
На сцену выйдут Сказочник, живая Шляпа, влюбленный Заяц, забытая Варежка и Лошадь, которая хочет купить обувь. Вместе с героями малыши отправятся в мир волшебства и сказки.
Автором представления стал номинант Национальной театральной премии "Золотая маска" Алексей Смирнов. Трогательные и поучительные сказки научат малышей общению с миром и помогут понять, что в жизни всегда побеждает добро.
Продолжительность: 60 минут. Билеты можно приобрести по "Пушкинской карте".
Фото: предоставлено организитором
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