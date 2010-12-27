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На Васильевском острове пропал строитель из Северной Кореи
Сегодня, 14:34
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lesjasap
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На Васильевском острове пропал строитель из Северной Кореи

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В Василеостровском районе в гостиницу не вернулся рабочий стройки, который приехал в Петербург из Северной Кореи.

На Васильевском острове пропал строитель из Северной Кореи. Мужчина возвращался с работы, но так и не дошел до отеля. 
 
Как стало известно, 27-летний иностранец отправился в сторону гостиницы днем 6 декабря. Хостел в котором он временно проживал, находится на Кадетской линии. Мужчина шел от дома номер 39 по второй линии Васильевского острова, но так и не добрался до конца маршрута. 
 
О произошедшем сообщил 50-летний знакомый пропавшего. По словам заявителя, они с друзьями самостоятельно пытались разыскать корейца. Известно, что с собой у строителя имелась ксерокопия  личного паспорта. Мужчина знал русский язык, хоть и говорил с сильным акцентом. Конфликтов и ссор с коллегами по цеху у иностранца не было. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.
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Теги: василеостровский район , васильевский остров , пропажа человека , северная корея , строитель
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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