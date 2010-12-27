В Василеостровском районе в гостиницу не вернулся рабочий стройки, который приехал в Петербург из Северной Кореи.

На Васильевском острове пропал строитель из Северной Кореи. Мужчина возвращался с работы, но так и не дошел до отеля.

Как стало известно, 27-летний иностранец отправился в сторону гостиницы днем 6 декабря. Хостел в котором он временно проживал, находится на Кадетской линии. Мужчина шел от дома номер 39 по второй линии Васильевского острова, но так и не добрался до конца маршрута.

О произошедшем сообщил 50-летний знакомый пропавшего. По словам заявителя, они с друзьями самостоятельно пытались разыскать корейца. Известно, что с собой у строителя имелась ксерокопия личного паспорта. Мужчина знал русский язык, хоть и говорил с сильным акцентом. Конфликтов и ссор с коллегами по цеху у иностранца не было. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.