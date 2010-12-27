1 декабря в танцевальном центре "PROТАНЦЫ Питер" пройдет вог-бал "Fashion Season Vogue Ball". Это грандиозное шоу на грани моды и танца с сумасшедшей энергетикой.
Стиль вог возник в 60-х гг. в США и стал частью андеграундной субкультуры. Сегодня выразительный танец приобрел популярность во всем мире. Ему посвящены документальные фильмы, сериалы, проводятся вог-балы.
Вог-бал — это не просто соревнование, это яркое шоу. Участники в невероятных костюмах продефилируют по подиуму и исполнят быстрые движения руками, эффектные падения, вращения, шпагаты и примут сумасшедшие позы.
В этот раз организаторы вог-бала черпали вдохновение в каталоге Vogue RUNWAY 2020. В образах участников будут отражены семь основных категорий, посвященных брендам: Moschino, Yohji Yamamoto, Chanel, Lacoste, Celine, Hermes.
Бал сможет посетить любой желающий. Организаторы просят гостей придерживаться дресс-кода. Автора самого модного и интересного образа, по мнению судей, ждет специальный приз.
Начало в 18:00.
Адрес: центр "PROТАНЦЫ Питер", улица Савушкина, 141
Фото: пресс-служба мероприятия
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